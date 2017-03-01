Сегодня среда, 01 марта 2017 года, 12:56
Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте
Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте
В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт
В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Регионы:


Популярное
%28.%02.%2017
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
В Уссурийске произошла крупная автомобильная авария
%28.%02.%2017
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
%28.%02.%2017
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
сегодня, 09:11
Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
сегодня, 11:15
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
сегодня, 08:35
Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

Обсуждаемое
%28.%02.%2017
12

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
7

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
6

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
6

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
%28.%02.%2017
4

Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС
%28.%02.%2017
3

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
2

В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток
%28.%02.%2017
2

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
%28.%02.%2017
2

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
%28.%02.%2017
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок сегодня, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 923



Система Orphus

Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте

Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте
Ученики получили кубок героя России Владимира Шарпатова
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Воспитанники хабаровской школы МЧС привезли из Сочи кубок героя России, лётчика гражданской авиации Владимира Шарпатова. Награда им досталась на военно-патриотическом слёте «Олимпийская зарница», где команда из краевого центра стала единственным представителем ДФО.


 

Соревнования приурочили к третьим зимним Всемирным военным играм. Слёт прошёл в рамках молодёжного форума «Олимпийское завтра России». Всего в проекте приняли очное участие больше трёх тысяч представителей из 55 регионов России. Дети встретились с олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта, посетили объекты горного и прибрежного кластеров Олимпийских игр «Сочи-2014».


 

«Всего участвовало 10 команд — из Москвы, Крыма, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Омска, Перми. С Дальнего Востока наши ученики были одни. Детки показывали себя в конкурсе строевой подготовки, они сдавали нормы ГТО и показывали себя там во всех направлениях — плавание, отжимания, лёгкая атлетика и другие. Ребята защищали свои работы на научно-практической конференции, посвящённой здоровому образу жизни. Был конкурс плакатов, конкурс капитанов, а самое главное — визитная карточка, где ребята рассказывали о своём образовательном учреждении, городе, крае», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор городской школы № 3 Ирина Ющенко.


 

Одним из самых значимых стал конкурс символики и атрибутики школы, где юные хабаровчане смогли показать себя и отстоять честь учебного заведения. Дети рады тому, что смогли принять участие в церемонии открытия Всемирных военных игр.

«Так получилось, что мы здесь, в Хабаровске, поучаствовали в церемонии передачи огня, а затем догнали огонь и уже в Сочи тоже стали участниками торжественного события», — объяснил учитель информатики, руководитель команды школы МЧС на «Олимпийской зарнице» Александр Бакалов.


 

Кубок героя России Владимира Шарпатова ученики школы МЧС привезли в дальневосточную столицу как раз ко Дню гражданской обороны. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня, 1 марта, в учебном заведении открыли передвижную контактную выставку экспонатов военных времён. Ребята в течение месяца смогут не только осматривать, но и использовать все представленные предметы, среди которых — старые аптечки, телефоны и даже миномёт.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru