Хабаровская школа МЧС завоевала высшую награду на всероссийском слёте

Воспитанники хабаровской школы МЧС привезли из Сочи кубок героя России, лётчика гражданской авиации Владимира Шарпатова. Награда им досталась на военно-патриотическом слёте «Олимпийская зарница», где команда из краевого центра стала единственным представителем ДФО.





Соревнования приурочили к третьим зимним Всемирным военным играм. Слёт прошёл в рамках молодёжного форума «Олимпийское завтра России». Всего в проекте приняли очное участие больше трёх тысяч представителей из 55 регионов России. Дети встретились с олимпийскими чемпионами и выдающимися спортсменами России, ветеранами спорта, посетили объекты горного и прибрежного кластеров Олимпийских игр «Сочи-2014».





«Всего участвовало 10 команд — из Москвы, Крыма, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Омска, Перми. С Дальнего Востока наши ученики были одни. Детки показывали себя в конкурсе строевой подготовки, они сдавали нормы ГТО и показывали себя там во всех направлениях — плавание, отжимания, лёгкая атлетика и другие. Ребята защищали свои работы на научно-практической конференции, посвящённой здоровому образу жизни. Был конкурс плакатов, конкурс капитанов, а самое главное — визитная карточка, где ребята рассказывали о своём образовательном учреждении, городе, крае», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор городской школы № 3 Ирина Ющенко.





Одним из самых значимых стал конкурс символики и атрибутики школы, где юные хабаровчане смогли показать себя и отстоять честь учебного заведения. Дети рады тому, что смогли принять участие в церемонии открытия Всемирных военных игр.

«Так получилось, что мы здесь, в Хабаровске, поучаствовали в церемонии передачи огня, а затем догнали огонь и уже в Сочи тоже стали участниками торжественного события», — объяснил учитель информатики, руководитель команды школы МЧС на «Олимпийской зарнице» Александр Бакалов.





Кубок героя России Владимира Шарпатова ученики школы МЧС привезли в дальневосточную столицу как раз ко Дню гражданской обороны. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», сегодня, 1 марта, в учебном заведении открыли передвижную контактную выставку экспонатов военных времён. Ребята в течение месяца смогут не только осматривать, но и использовать все представленные предметы, среди которых — старые аптечки, телефоны и даже миномёт.