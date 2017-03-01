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В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт

В хабаровской школе МЧС дети примерили на себя 50-летний миномёт
В учебном заведении появились контактные экспонаты военных лет
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В хабаровской средней школе № 3, в которой обучаются будущие спасатели, впервые открыли передвижную выставку экспонатов военных времён. Сегодня, 1 марта, в День гражданской обороны, ученики поговорили по телефонам 40-х годов XX века, обули сапоги солдат и взвалили на свои спины настоящий миномёт.


 

 

«У нас небольшая музейная экспозиция, мы занимаемся попытками просвещения молодёжи — без поддержки государства, за счёт личных средств и спонсоров, которые проявляют к этому делу интерес. Есть организации и частные лица, которые очень много жертвуют. Помощь извне идёт и теми же экспонатами. К примеру, благодаря брату ко мне в руки попала большая коллекция противогазных сумок 1938-1939 года, точно не могу даже сказать. На мне обувь 50-х годов, галифе образца 43-го», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» куратор городского компьютерного музея Андрей Дунаевский.


 

 

Все экспонаты организаторы контактной выставки приготовили за два дня и расставили в специально отведённом школьном кабинете. Сегодня её официально открыли для детей. Ученики могут увидеть своими глазами советские противогазы, аптечки, набрать текст на настоящей, работающей печатной машинке.


 

 

«Пусть ребята посмотрят, пусть руками потрогают. Больше у нас нет ни одной такой выставки, где историю можно было бы вот так прощупать. К примеру, миноискатель — правда, он 1960-го года — можно примерить на спину и почувствовать себя сапёром. Можно примерить каску, позвонить по телефону — у нас их здесь два, они соединены между собой, можно услышать друг друга», — объяснил Андрей Дунаевский.

Подобная выставка открылась в школе МЧС впервые. Экспонаты пробудут там около месяца, но руководство образовательного учреждения хочет сделать это ежегодной традицией.

 

 

«Мы очень рады, что эта выставка в теме нашей школы и посвящена именно теме гражданской обороны. Мы будем приглашать сюда школьников из других образовательных учреждений и воспитанников детских садов. Для нас очень важно, что эти экспонаты можно надеть на себя, примерить и почувствовать себя в роли человека, который в годы Великой Отечественной войны защищал родину», — поделилась директор школы № 3 Ирина Ющенко.


 
 
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