Хабаровчане ответят в суде за продажу "распилов"

В краевой столице двое молодых людей, 24 и 27 лет, наладили бизнес по продаже неликвидных автомобилей, в простонародье называемых «распилами». Такие машины, несмотря на сохранение своей основной функции — перевозки и передвижения — легально ездить по дорогам города не могут по закону. Непрофессионалу, как и человеку, не разбирающемуся в технических и конструктивных особенностях транспортных средств, сложно отличить «распил» от легального автомобиля. Этим и воспользовалась криминальная парочка. В 2016 году в Хабаровске мужчины размещали объявления о продаже машин, пользуясь популярным интернет-ресурсом. О том, что товар некачественный, продавцы умалчивали. Выручка от их преступной деятельности превысила 1,5 миллиона рублей.

«Для введения покупателя в заблуждение злоумышленники изготавливали государственные номера, подделывали свидетельства о регистрации транспортных средств и технические паспорта. Только при обращении в органы ГИБДД МВД России покупатель понимал, что его обманули», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

При попытке постановки на учёт сотрудники ГИБДД «бракуют» такие автомобили и арестовывают их. Так два счастливых обладателя иномарок, не подозревающие ни о чём, лишились своих новых «железных коней». Потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях продавцов машин.

«В результате совместных действий следователей следственной части следственного управления и оперативных сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю на территории города Владивостока задержаны двое хабаровчан, совершавших в течение 2016 года на территории города Хабаровска преступления, связанные с продажей гражданам нелегальных автомобилей под видом подлинных транспортных средств», — озвучили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На сегодняшний день следователи собрали доказательства, подтверждающие причастность задержанных к четырём эпизодам мошенничества. Однако у правоохранителей есть сведения ещё о нескольких фактах аналогичной преступной деятельности. Эта информация проверяется. В ходе обысков сыщики изъяли у преступников документы, подтверждающие их незаконную деятельность. До момента вынесения приговора один задержанный будет находиться под домашним арестом, второй — под стражей. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.