Сегодня среда, 01 марта 2017 года, 11:31
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Стенка на стенку: ХК "Адмирал" и Авербух не поделили "Фетисов-Арену"
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае
В первый день весны в Хабаровске ожидают небольшой снег
В первый день весны в Хабаровске ожидают небольшой снег
Приморцам стало удобнее пользоваться порталом госуслуг
Приморцам стало удобнее пользоваться порталом госуслуг
Регионы:


Популярное
%28.%02.%2017
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
В Уссурийске произошла крупная автомобильная авария
%28.%02.%2017
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
%28.%02.%2017
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
%28.%02.%2017
Самолёт с изображением леопарда в ближайшее время посетит Владивосток
сегодня, 09:11
Владивостокская автоледи серьёзно пострадала из-за лихача на джипе
%28.%02.%2017
Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС

Обсуждаемое
%28.%02.%2017
12

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
%28.%02.%2017
6

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
%28.%02.%2017
5

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
%28.%02.%2017
4

Мораторий на ЭРА-ГЛОНАСС: более 1000 приморцев получили ПТС
%28.%02.%2017
4

У хабаровской пенсионерки "целительница" украла больше миллиона рублей
%28.%02.%2017
3

В Приморье обвинение требует посадить виновницу жуткого ДТП на 4 года
%28.%02.%2017
2

В Уссурийске построят двухэтажный ледовый каток
%28.%02.%2017
2

Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв
%28.%02.%2017
2

За футбольный "Луч" готова выступать лишь бухгалтерия и часть тренеров
%28.%02.%2017
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок час назад
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 921



Система Orphus

Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж

Аферист за год вывел через Хабаровск 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Мужчина "обрастает" уголовными делами, имея в Латвии, Гонконге и на Кипре круглую сумму
21 минуту назад
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Сотрудники Хабаровской таможни вместе с полицейскими установили пять фактов незаконного вывода за рубеж валюты. Известно, что всего за период с июня 2014 года по апрель 2015-го местный предприниматель по разработанной им схеме осуществил 190 денежных переводов в Гонконг и 32 перевода на остров Кипр на общую сумму более 1 миллиарда 380 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее уже писало об этом предприимчивом мужчине. В декабре прошлого года он стал фигурантом аналогичного уголовного дела по подозрению в выводе за границу — в Латвию — около 21-го миллиона долларов США, что в переводе на российскую валюту составляет больше одного миллиарда рублей.

И тогда, и по новым обвинениям действовал хабаровчанин, который сейчас, правда, перебрался в Санкт-Петербург, одинаково. Он открыл фирму, зарегистрировав её на свою знакомую, а женщина за символическое вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги.

В основном это были договоры транспортной экспедиции с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов. По их условиям, фирма оформляла паспорта сделки и переводила деньги нерезидентов в счёт оказания якобы предусмотренных контрактом услуг. Однако в ходе расследования таможенники и полицейские выяснили, что во всех случаях фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

«В соответствии со статьёй 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный её владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж», — сообщила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина.

В общей сложности, учитывая «латвийское» дело, за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru