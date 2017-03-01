"ТехноНИКОЛЬ" вложит в ТОР "Хабаровск" ещё один миллиард рублей

Компания «ТехноНИКОЛЬ» намерена расширить производство в дальневосточной столице. Инвестор ТОР «Хабаровск» планирует построить завод по выпуску рулономатериалов. Для их целей бизнесмены готовы инвестировать в экономику региона один миллиард рублей.

«Мы хотим вложить ещё один миллиард рублей в этот же ТОР. Построить там завод по рулономатериалам. Предприятие будет на 60-70 процентов нацелено на китайский рынок», — заявил генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ — Строительные системы» Владимир Марков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, компания планирует расширить круг потребителей хабаровского базальтового утеплителя в Канаде и организовать регулярные поставки материалов. Сейчас инвестор ведёт переговоры о поставках каменной ваты в Японию. В отдалённой перспективе «ТехноНИКОЛЬ» планирует выйти с продукцией своего нового предприятия на рынки Кореи, Монголии и Вьетнама.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», предприятие по выпуску базальтовой теплоизоляции ввели в эксплуатацию в конце августа 2016 года. Инвестиционные вложения в проект составили порядка двух миллиардов рублей. В октябре завод начал поставки продукции в Канаду. В январе 2017 года «ТехноНИКОЛЬ — ДВ» вышел на свою проектную мощность. Сейчас производственная линия настроена на выпуск 100 наименований теплоизоляции нового поколения.