Труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае

В районе имени Лазо Хабаровского края обнаружили труп амурского тигра. Мёртвое животное недалеко от устья реки Чукен, на берегу водоёма нашёл охотник. Информацию о погибшем звере мужчина передал специалистам регионального министерства природных ресурсов.

Причины смерти животного пока неизвестны. Специалисты установили, что это взрослый самец, на вид которому больше трёх лет. От чего хищник погиб, предстоит установить экспертам. Сегодня труп тигра отправят в Уссурийск — в Сельскохозяйственную академию.

«Внешних признаков ранений нет, но самец истощён. Может быть, болезнь какая-то стала причиной смерти, а может, травма — например, деревом ударило. Но это сможет установить только экспертиза», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира краевого министерства природных ресурсов Олег Егорушкин.

Это не первая подобная находка в Хабаровском крае в феврале. Агентство писало, что недавно труп амурского тигрёнка на железнодорожных путях нашли сотрудники транспортной полиции. По предварительной информации, молодая самка погибла под колёсами поезда. Пострадавшему хищнику было около четырёх-пяти месяцев. У животного был сломан позвоночник, на теле обнаружили многочисленные гематомы.