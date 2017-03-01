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В Переяславке после приёма пациент угнал автомобиль врача

В Переяславке после приёма пациент угнал автомобиль врача
Преступника задержали за езду в нетрезвом виде
19 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В районе имени Лазо 28-летний мужчина пришёл к врачу, а после визита угнал личный автомобиль медика. Пропажу автовладелец заметил практически сразу, поэтому полицейским удалось оперативно отыскать имущество и задержать угонщика.

Как выяснили стражи правопорядка, злоумышленник — житель села Бичевая. Он обратился за медицинской помощью в районную поликлинику посёлка Переяславка. Пока пациент находился в кабинете терапевта, в его голове созрел преступный план — мужчина решил обворовать врача. Сельчанин воспользовался моментом, когда медик отлучился из кабинета, и воплотил в жизнь свой замысел. На видном месте, на вешалке висела куртка врача. Из ценного в карманах одежды злоумышленник нашёл только ключи от автомобиля и забрал их.

Ничего не подозревающий врач, вернувшись, продолжил приём. После его завершения пациент покинул кабинет. Преступнику не составило труда найти машину на парковке — нужно было лишь нажать на кнопку брелока сигнализации и посмотреть, какой автомобиль отреагировал на сигнал охранной системы. Так как у злоумышленника имелись ключи, вскрывать транспортное средство ему не пришлось: фигурант открыл дверь автомобиля, завёл двигатель и уехал.

Владелец машины, обнаружив, что его транспорт угнали, обратился в полицию. Стражи правопорядка незамедлительно передали информацию о марке, модели и регистрационном номере иномарки в ГИБДД. Один из экипажей дорожной полиции, патрулировавший улицы посёлка Переяславка, заметил автомобиль, который подходил под описание в ориентировке. За рулём искомой машины находился нетрезвый мужчина. Его доставили в отдел полиции.

«Сельчанину грозит до пяти лет колонии за неправомерное завладение автотранспортным средством. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Кроме того, задержанный будет отвечать за административный проступок — управление машиной в нетрезвом виде. На данный момент мужчина содержится в изоляторе временного содержания. Иномарка возвращена 56-летнему владельцу», — сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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