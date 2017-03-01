Чтецы из Хабаровска отличились на международном творческом конкурсе

Артисты и педагоги из дальневосточной столицы отличились на XXIV международном фестивале-конкурсе «Творческие открытия» в Санкт-Петербурге. Эмилия Сибилева и Елизавета Рыбалко получили специальные призы от жюри.

Участие в фестивале приняли 400 артистов, музыкантов, вокалистов из России, Финляндии, Словакии и Индии. Творческие коллективы и солисты представили народные и эстрадные танцы, выступили с вокальными и инструментальными композициями, приняли участие в практических мастер-классах по хореографии и артистизму.

Участники из Хабаровска выступали с яркими и запоминающимися номерами в различных номинациях. Однако больше других жюри отметило чтецов. Так, Эмилия Сибилева получила диплом «За лучший костюм». Она выступила в номинации «Художественное слово» с произведением «О сказке из детства» Марии Юрченко. Самым артистичным участником признали Елизавету Рыбалко, представившую в этой же номинации «Сказку об умном мышонке» Маршака.

Обе артистки, ставшие лауреатами первой степени, учатся во Дворце детского творчества «Маленький принц». Как сообщает пресс-служба фестиваля, их руководитель Светлана Эпова получила диплом «За активное стремление к профессионализму». Также педагога пригласили на первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие». В состав жюри вошли заслуженные работники культуры, народные артисты, именитые музыканты и вокалисты.