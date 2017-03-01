В Хабаровском крае началась аккредитация туристических маршрутов

В регионе стартовала процедура добровольной аккредитации местных туристических маршрутов. Специальная комиссия оценивает их по нескольким критериям. В частности, это наличие профессионального гида, новизна и актуальность, безопасность, транспортная доступность. На сегодняшний день аккредитовали около 30 компаний — они предложили более 70 туристических продуктов.









Заместитель министра культуры — начальник управления по туризму Виталий Селюков считает, что аккредитация, благодаря всесторонней оценке туристического продукта, гарантирует высокое качество услуг. Маршруты, которые прошли процедуру и получили положительное заключение экспертов, будут востребованы на рынке и войдут в специальный сборник Хабаровского края, как рекомендованные для туристов.









Сегодня в регионе активно развиваются культурно-познавательный, деловой, событийный, этнографический, экологический и экстремальный туризм. Новыми для отрасли стали военно-патриотическое, образовательное, промышленное, гастрономическое и сельское направления. Интерес иностранных туристов к краю неуклонно растёт.





«Туризм остаётся одним из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики в регионе. Это подтверждает и устойчивая динамика роста ключевых показателей в 2016 году. Так, въезд российских и иностранных туристов в край увеличился на 13,2 % и составил 554,7 тысячи человек. Особый интерес к региону наблюдается со стороны жителей КНР, Республики Корея, Германии и США. В общей сложности край посетили более 36 тысяч гостей из зарубежья», — подчеркнул Виталий Селюков.













По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, сегодня в регионе работают более 220 туристских организаций, а также пять общественных организаций и более 200 гостиниц, хостелов, турбаз. В отрасли трудятся более пяти тысяч человек. Работа по развитию туристской отрасли региона осуществляется в рамках государственной программы. Общий объём её финансирования на период до 2020 года составит 9,1 миллиарда рублей.