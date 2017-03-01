Риелтора из Ванинского района осудят за аферу с социальными выплатами

Житель Ванинского района Хабаровского края, работавший риелтором, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Вместе с ним на скамье подсудимых могла оказаться и его знакомая, однако в 2015 году дело в отношении неё следователи прекратили в связи с объявленной амнистией.

Именно жительница села Аван стала инициатором преступления закона. По версии следствия, она в 2013 году решила купить квартиру с использованием денег, выделенных ей в ходе реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года» в сумме свыше 260 тысяч рублей и средств материнского капитала в сумме около 100 тысяч рублей. Для помощи в совершении сделки она привлекла своего 33-летнего знакомого риелтора, которому была должна некую сумму денег. Обвиняемые договорились о завышении цены сделки купли-продажи при предоставлении отчётных документов. В результате незаконных действий участница целевых программ получила наличными 380 тысяч рублей, часть которых отдала подельнику в счёт уплаты долга и оплаты услуг риелтора.

Как уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю, в 2015 году фигурант нынешнего уголовного дела уже был осуждён Центральным районным судом Хабаровска по двум эпизодам аналогичной преступной деятельности. Его приговорили к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей.