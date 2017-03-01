Хабаровчане в числе первых отметят российский День кошек

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечают День кошек. Впервые его организовала в 2004 году редакция журнала и газеты «Кот и пёс». К инициативе подключился и Московский музей кошки.













Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают два подсемейства, четыре рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, три рода и 12 видов. Кроме того, всем известно, что кошки — отличные истребители вредных грызунов.













Специалисты по кошкам — фелинологи — отмечают, что эти животные столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему. Поэтому с домашними питомцами нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение. Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и под подбородком.













В редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» котики и всё, что с ними связано — неиссякаемый источник позитивных новостей, креатива и просто хорошего настроения. Полосатый пушистик приветствует подписчиков нашего неофициального Телеграм-канала. Котик с лампой освещает нашу ежевечернюю картину дня. Смешные животные иллюстрируют ленту новостей 1 апреля. И, конечно, сегодня мы не обойдёмся без наших мурчащих друзей. С Днём кошек, дорогие читатели!