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Хабаровские школьники увлеклись игрой со смертью

Хабаровские школьники увлеклись игрой со смертью
Всё больше подростков на спор перебегают дорогу прямо перед машинами
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице школьники увлеклись опасной для жизни игрой. Ученики образовательных учреждений на спор перебегают дорогу на красный сигнал светофора в смертельной близости от проезжающих автомобилей. В 51-й школе руководству даже пришлось провести внеплановое собрание, когда им стало известно о детской «забаве».

«Мы очень обеспокоены полученными сообщениями на WhatsApp о том, что имеет место такая игра — «Беги или умри». Мы беспокоимся за жизни наших детей, и, получая такие сообщения, мы, конечно, работаем с родительской общественностью», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» заместитель директора школы № 51 Елена Кошелева.

Сообщения о правилах игры приходят детям в интернет-мессенджерах. По условиям «забавы» те, кто выполнит задание, станут победителями. Призывы к опасному увлечению увидели и родители подростков.

«Мне страшно, в прямом смысле слова! Я хожу, встречаю, провожаю», — поделилась мать одного из учеников школы.

 «Конечно, ужас. У меня двое старших детей и один младший. Двоим по 14 лет — вот они как раз в самом опасном возрасте, которые могут на эту игру элементарно подсесть», — вторил ей отец школьника.

В Екатеринбурге подобная забава вылилась в травму. Подросток заигрался и получил перелом бедра. В Интернет также попало видео, на котором запечатлено, как «аттракцион» стал последним в жизни школьника — от полученных травм он скончался на месте. А в Хабаровске свидетелем опасной игры стала местная жительница Екатерина Кривошеева.

«Парень, который перебегал дорогу, убежал куда-то во дворы. Тот, который его снимал — телефон в карман. Водитель им пригрозил — затормозил резко. ДТП не произошло», — поведала автолюбительница.

Пока в крае трагедий с участниками игры «Беги или умри» не зафиксировано, однако среди подростков всё чаще встречаются «зацеперы». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», школьников увидели на задней части едущего трамвая. В городском управлении ГИБДД рассказали, что административное наказание пока предусмотрено лишь для «зацеперов» на поездах, а в отношении тех, кто катается таким способом на городском электротранспорте, можно только проводить воспитательные беседы.

 
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