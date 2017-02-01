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Реконструкция трассы Хабаровск — Комсомольск затянется до 2025 года

Реконструкция трассы Хабаровск — Комсомольск затянется до 2025 года
До этого времени дорожники должны отремонтировать 41 участок
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Масштабная реконструкция проходит на  трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. До 2025 года дорожники должны отремонтировать 41 участок, протяженностью 359 километров. Сейчас дорожники ремонтируют отрезки 113 – 118 километры, 148 – 158, а также 51 – 53. Последний планируют ввести в эксплуатацию в  этом.

Уже подготовленная проектная документация ещё на несколько участков. Также краевые власти выделили из регионального бюджета около 463 миллионов рублей на развитие уличной дорожной сети в Комсомольске.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обращение к властям Хабаровского края по поводу опасных нарушений на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в марте прошлого года составили представители фонда «Гражданский патруль». Общественники обследовали дорогу между двумя крупнейшими городами региона на отрезке с 81-го по 288-й километр и обнаружили несколько десятков участков с разрушенным асфальтовым полотном. Большая часть отрезков трассы — это ямы в дорожном покрытии, которые образовались как в процессе износа, так и после некачественного ямочного ремонта. На мостах через реки Анюй, Большие Кучи и Большой Кочемар, а также на озере Гасси, общественники обнаружили серьёзные разрушения стыков монтажных элементов. Позже множество нарушений в ходе проверки автомобильной трассы нашли эксперты Общероссийского народного фронта. Особое внимание уделили участкам, которые пострадали от масштабного наводнения 2013 года

Деньги на реконструкцию и строительство дорог в виде субсидий муниципальным образованиям выделяет краевой правительство. В этом году региональные власти выделили на эти цели 964,6 миллиона рублей. Основные работы развернутся на трассах Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино, строительство которой должно завершиться в этом году. Рабочим осталось заасфальтировать последний участок с 148-го по 155-й километр. Губернатор края Вячеслав Шпорт заявил, что эта дорога имеет ключевое значение для развития Советско-Гаванского и Ванинского районов.

«В этих территориях мы планируем реализовывать масштабные проекты, которые потребуют роста пропускной способности. Для этого расширяем мощности железной дороги. Немалую долю в общем объёме составят и автомобильные перевозки. Несомненно, трасса Лидога — Ванино является одним из наших главных и сложнейших дорожных проектов. Строительство велось с 1999 года и завершится в этом году», — отметил Вячеслав Шпорт.

По информации пресс-службы регионального правительства, работы также продолжатся на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре. В этом году там строители планируют ввести в эксплуатацию около 26 километров дороги.

 
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