Бренд "Наш выбор 27" не нашли в крупных торговых сетях Хабаровска

Народные контролёры не нашли в торговых сетях компании «Невада» в Хабаровске брендированных полок с товарами «Наш выбор 27». Нет в магазинах линий «Самбери», «Раз-Два», «Калинка» и обещанных рекламных конструкций проекта.

«В декабре в ходе видеоконференции с участием представителей торговых сетей группа компаний «Невада» вышла с инициативой проведения индивидуальной работы с предприятиями, которые получили знак «Наш выбор 27», организации совместных акций. Также они предлагали совместно снижать цены на продукцию, но прошло полтора месяца, а группа компаний «Невада» ничего из этого не сделала», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель краевого проекта «Наш выбор 27» Екатерина Чабан.

По её словам, сейчас компания обещает регионального комитету потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности выполнить все условия до конца февраля. При этом бизнесмены не собираются оформлять торговые залы в стилистике проекта.

«От производителей поступает много жалоб на то, что компания выставляет нереальные финансовые условия, если они хотят провести совместную акцию. В итоге производители просто не в состоянии сделать это», — отметила Екатерина Чабан.

В пресс-службе группы компаний «Невада» корреспонденту агентства сообщили, что ждали появления руководства по фирменному стилю проекта, чтобы бренд «Наш выбор 27» выделялся одинаково во всех магазинах региона. Но этого не произошло. В бумажном виде не появилось и единых требований к оформлению полок.

«Этот документ необходим для обеспечения возможности управления брендом, его развития, планирования комплекса последовательных мероприятий, направленных на создание целостного и востребованного потребителем имиджа продукта. На данный момент руководство по применению фирменного стиля бренда «Наш выбор 27» ещё находится в разработке. Мы приступим к оформлению торговых точек, как только этот документ будет готов», — рассказала руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре ГК «Невада» Ольга Егорова.

По мнению руководителей компании, это поможет соблюсти стандарты оформления торговых точек, чтобы бренд ассоциировался с высоким качеством продукта.

«Наша компания всецело поддерживает проект «Наш выбор 27». Мы считаем, что это отличное начинание, которое будет способствовать созданию благоприятного образа продукции хабаровских производителей и чёткому построению коммуникации о ценности, экологичности и высоком качестве продукции. Идея создана, начало положено», — отметила Ольга Егорова.

Несмотря на проблемы, в комитете всё же намерены найти общий язык с «Невадой» и решить возникшие вопросы. До 15 февраля все магазины края должны выделить полки для продукции с брендом «Наш выбор 27». После этой даты представители торговых сетей, в том числе и группа компаний «Невада», должны будут отчитаться о проделанной работе. Пока активнее всего в проекте участвуют небольшие магазины.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что реализацию народного проекта под личный контроль взял первый заместитель председателя правительства края — руководитель аппарата губернатора Аркадий Мкртычев. Он выказал своё недовольство позицией торговых сетей и поручил разобраться в сложившейся ситуации.