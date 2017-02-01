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У жителей Хабаровского края отобрали 9 тысяч бутылок "кустарной" водки

У жителей Хабаровского края отобрали 9 тысяч бутылок "кустарной" водки
Злоумышленники собирались торговать сомнительным спиртным
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае правоохранители обнаружили троих злоумышленников, которые нелегально торговали «кустарным» алкоголем. У них изъяли девять тысяч бутылок водки без маркировок общей стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, при этом фигуранты отрицают свою вину.

По версии следствия, трое мужчин 1968, 1971 и 1992 года рождения приобрели, хранили и перевозили немаркированную алкогольную продукцию. У фигурантов нашли бутылки водки «Талка», «Царская охота», «Белая берёза», общая стоимость которых превысила 1,5 миллиона рублей. Установлено, что на бутылках злоумышленники разместили поддельные акцизные марки, а в сами ёмкости налили спиртное, изготовленное «кустарным» способом. Продукцию направили на экспертизу, в том числе для того, чтобы узнать степень её опасности для потребителей.

Злоумышленники свою вину не признают. В отношении двоих из них — мужчин 1968 и 1992 года рождения — решается вопрос о том, чтобы заключить их под стражу. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 
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