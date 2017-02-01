В Хабаровском крае за смерть бизнесмена ответят шестеро бандитов

В дальневосточной столице перед судом предстанут шестеро участников преступной группировки. Мужчин обвиняют в том, что они похитили бизнесмена и причинили ему травмы, которые впоследствии привели к смерти.

Следком России по Хабаровскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении мужчин, которые в октябре 2015 года решили похитить бизнесмена. Он занимался предпринимательской деятельностью в краевом центре. Злоумышленники хотели склонить коммерсанта к принятию определённого решения, которое касалось дальнейшего ведения его дел. Шестеро мужчин на трёх машинах в ноябре этого же года подстерегли потерпевшего, когда тот шёл из дома в гараж, поймали его, избили и насильно усадили в один из автомобилей. Фигуранты вывезли бизнесмена в район грушевого сада возле села Виноградовка.

Прибыв на место, похитители обнаружили, что коммерсант мёртв. Чтобы скрыть следы преступления, они решили расчленить тело и закопали его фрагменты в разных местах. Через несколько дней родственники хабаровчанина обратились в правоохранительные органы с заявлением об его исчезновении. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым оперативно-розыскным мероприятиям преступление раскрыли, а злоумышленников задержали. В ходе следствия только двое участников преступной группировки частично дали признательные показания — они сообщили, что не хотели лишать жизни потерпевшего, а только планировали его напугать. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В зависимости от роли каждого, злоумышленников обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Известно, что пятерых из шести мужчин уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного Комитета России по региону, на основании достаточной доказательственной базы уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.