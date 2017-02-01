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В Хабаровском крае на "гектарах" появится русско-нанайская деревня

В Хабаровском крае на "гектарах" появится русско-нанайская деревня
У инициативной группы возникли проблемы с оформлением участков
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае активисты решили взять по «дальневосточному гектару» и построить на нём туристический объект. Представители инициативной группы хотят воссоздать на полученной территории поселение, в котором объединятся черты русской и нанайской культур.

«Проект планируем реализовать в районе села Чернолесье. Мы хотим, чтобы это поселение, которое мы воссоздадим, посещали и местные жители, и школьники, и туристы из других регионов России, и иностранцы, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин. — Мы хотим объединить в этом проекте нанайскую и русскую культуры, показать, как много десятков лет мы существуем вместе, как наши культуры взаимодействуют. Плюс к этому, в край скоро приедут жители других регионов России, и каждый из них будет носителем собственной культуры. Нужно, чтобы у нас было место, в котором можно будет познакомиться с нашей культурой. Хотелось бы, чтобы наши традиции не затерялись в этом многообразии».


 

По словам Леонида Сунгоркина, в инициативе участвуют больше 60 человек. Однако у некоторых из них возникли проблемы с оформлением земельных участков. Большинство из них касается недоработок портала, через который желающие оформляют заявки: в регионе не раз были случаи, когда разрешённая системой территория оказывалась занята. За помощью активисты обратились в специализированный центр «Дальневосточный гектар» в селе Тополево, где ситуацию лично прокомментировал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Ему понравился проект, ради которого местные жители уже не первый месяц обходят различные инстанции.


 

«Информационную систему мы дорабатываем, исправляем в ней ошибки. Но то, что система стала работать лучше — это факт, мы это уже видим. Мы проходим эту школу вместе с вами. Если земля занята, начинаем уточнять с федеральным центром координаты участков, — объяснил представителям инициативной группы Вячеслав Шпорт. — Наша задача — обеспечить функционирование всех структур, которые занимаются «дальневосточным гектаром». У нас практически в половине всех МФЦ в регионе открыли окна, которые занимаются чисто «гектаром». Мы расширили круг специалистов, подготовили, обучили их, чтобы они были готовы к получению заявок со всей страны».


 
 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с сегодняшнего дня, 1 февраля, началась реализация третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Теперь оформить заявку на получение бесплатного участка на Дальнем Востоке может любой житель России. Выбрать участок можно не только дома, но и в региональных МФЦ. Там появились специализированные окна, в которых граждане подают заявки на «гектар». Жителям края помогают сотрудники, которые прошли обучение по вопросам оформления земли в рамках проекта.

 
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