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Перинатальному центру в Хабаровске выделят деньги из федеральной казны

Перинатальному центру в Хабаровске выделят деньги из федеральной казны
Почти 300 миллионов пойдут на завершение строительства акушерского корпуса
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Хабаровский край получил субсидию на реконструкцию акушерского корпуса Перинатального центра, расположенного в дальневосточной столице. Из федеральной казны в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» на эти цели выделят почти 287 миллионов рублей. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства России.

Федеральные структуры обещали Контрольно-счётной палате Хабаровского края предусмотреть финансирование в размере 286,9 миллиона рублей на строительство нового акушерского корпуса в Перинатальном центре в ноябре 2016 года, и своё обещание выполнили. Субсидии также получат Тульская область и Бурятия. В общей сложности из федерального бюджета на строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения направят 692,2 миллиона рублей.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», возведение здания началось весной 2014 года. Краевые власти тогда заверяли, что «нет никаких факторов, которые сдерживали бы ход строительства» и обещали, что корпус примет первых новорождённых в 2015 году. Сметная стоимость проекта составляла 1,3 миллиарда рублей.

Тем не менее, обустройство корпуса продолжилось и в 2015-м, и в 2016 году. По данным правительства региона, основной объём строительно-монтажных работ уже выполнен, к зданию подвели коммуникации, закупили медицинское оборудование. В августе власти озвучили затраты на проект: 883,6 миллиона рублей. До конца года планировали направить на эти цели ещё 178,6 миллиона.

 
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