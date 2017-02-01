Хабаровск подготовит железнодорожников для КНДР

Специалистов для железных дорог одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи — будут готовить в Хабаровске. Об этом сегодня, 1 февраля, корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщил руководитель пресс-службы Дальневосточного государственного университета путей сообщения Сергей Хамзин. Делегация этого вуза вернулась из рабочей поездки в КНДР.





«Делегация из России во главе с заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Игорем Мицуком провела переговоры с заместителем министра железных дорог КНДР Ан Дэ Чхорем и ректором Пхеньянского железнодорожного университета (ПЖУ) Ли Ён Чхолем. В переговорах также приняли участие третий секретарь посольства России в КНДР Денис Самсонов и Генеральный представитель ОАО «РЖД» в КНДР Андрей Тимченко, — добавил официальный представитель ДВГУПС. — Игорь Мицук и Ан Дэ Чхор подписали меморандум о подготовке специалистов железнодорожного транспорте на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, в том числе и за счёт бюджетных средств Российской Федерации. Меморандум подписан с целью развития сотрудничества в области железнодорожного транспорта, подготовки высококвалифицированных специалистов».





Уже сейчас в крупнейшем транспортном вузе Дальнего Востока, расположенном в Хабаровске, обучаются 23 студента из Северной Кореи.

«Все они неизменно демонстрируют поразительную трудоспособность и целеустремленность, — отметил ректор ДВГУПС Юрий Давыдов. — Благодаря этим замечательным качествам, корейские ребята заслужили особое уважение у преподавателей и своих коллег-однокурсников».

Руководитель Дальневосточного госуниверситета путей сообщения передал представителям министерства железных дорог КНДР похвальные листы северокорейских студентов, подписанные главой российского Минтранса Максимом Соколовым. Лучшие учащиеся ДВГУПС из страны, победившей идеи Чучхе, отражены на доске почёта в местном вузе.





Визит делегации из ДВГУПС и Росжелдора в Пхеньян пришёлся на длительные праздники по восточному Новому году. Однако, несмотря на выходные, хозяева оказали максимум внимания гостям из России. Они показали основанный в 1959 году Пхеньянский железнодорожный университет, который считается одним из крупнейших в этой стране. Россиян пустили даже в вузовские лаборатории, куда иностранцам обычно доступ запрещён.





«Российские гости посетили музей истории и выставку исследовательских проектов выпускников университета, чьи нестандартные технические решения в области строительства активно внедряются на практике, — рассказал руководитель пресс-службы ДВГУПС Сергей Хамзин. — Некоторые из них использовались при сооружении крупных столичных объектов: Ледового дворца в центре Пхеньяна и вантового моста через главную реку столицы, величественного монумента идеям Чучхе, возвышающегося на берегу реки Тэдонган».





Главным итогом поездки в КНДР представители хабаровской «железки» называют соглашение о продлении сотрудничества. Его подписали ректоры ДВГУПС Юрий Давыдов и его коллега из Пхеньянского железнодорожного университета Ли Ён Чхоль. В ближайшее время в краевом центре ждут новых абитуриентов из Северной Кореи.



