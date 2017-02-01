Дальневосточная железная дорога поможет развивать Комсомольск-на-Амуре

В усовершенствовании железнодорожной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре будет участвовать дальневосточное отделение РЖД. В соответствии с реализацией долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города, который федеральное правительство утвердило в прошлом году, транспортное ведомство займётся реконструкцией и капитальным ремонтом своих объектов, а также вложит деньги в апгрейд.

Только в 2017 году на ремонтные работы, инвестиции для дальнейшего развития и текущее содержание объектов железнодорожной инфраструктуры направят 975 миллионов рублей. В смете расходов запланировали 35 мероприятий. Среди них ремонт нескольких административных и служебно-технических зданий, учебного центра и жилых корпусов в детском лагере имени К. Заслонова. Кроме этого, ДВЖД обновит подвижной состав пассажирских поездов № 667/668, продолжит развивать станцию Комсомольск-Сортировочный и реконструирует пункт технического осмотра локомотивов. Также там построят дом отдыха локомотивных бригад.

Позитивные изменения коснутся и здания железнодорожного вокзала — помимо его адаптации для маломобильных групп населения, планируют отремонтировать фасад, кассовые блоки, заменить электрические часы, выполнить архитектурную подсветку и модернизировать систему охранно-пожарной сигнализации. В социальную часть программы ДВЖД включили приобретение мебели и оборудования для детских садов №№ 254, 255, 256 и школы-интерната № 30, открытие отделения паллиативной медицинской помощи на базе отделенческой больницы, компенсацию затрат работников на занятия спортом, культурно-просветительские и спортивно-массовые мероприятия.

Есть в программе финансирования и несколько перспективных проектов. В их числе реконструкция системы наружного освещения станции Комсомольск-на-Амуре, строительство плавательного бассейна в школе-интернате № 30, ремонт устройств электроснабжения на железнодорожном мосту через реку Амур. Соответствующие проектно-изыскательские работы начнутся уже в этом году.Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.