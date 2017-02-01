В Хабаровске начался процесс над экс-главой Минстроя Андреем Поповым

В Центральном районном суде Хабаровска начался процесс по делу, в котором фигурирует бывший министр строительства региона Андрей Попов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при реализации программы по возведению жилья для детей-сирот. Следователи считают, что по вине Попова бюджет потерял больше 700 миллионов рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после громкого коррупционного скандала вокруг жилого комплекса «Твердохлебово» в посёлке Мирное в пригороде Хабаровска чиновника заподозрили в злоупотреблении полномочиями, но позднее ему ужесточили статью. Жильё для выпускников детских домов и интернатов должны были сдать в феврале 2015 года, но на строительных площадках сейчас работы не ведутся.

«На сегодняшний день первая очередь строительства закончена, последний дом практически введён в эксплуатацию, вторая очередь строительства приостановлена», — сообщила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» консультант отдела краевого министерства строительства Александра Тарасевич.

Правоохранители считают, что Андрей Попов допустил многочисленные нарушения федерального законодательства, а также условий контрактов. Следствие шло практически два года, и стражи правопорядка не исключают, что судебный процесс также затянется. Экс-министру грозит до десяти лет лишения свободы.

«Я ничего преступного не совершал, должностные полномочия не превышал, бюджетные средства не расхищал и не способствовал их расхищению, сторона обвинения не привела ни одной нормы закона, которую я нарушил», — заявил экс-министр строительства Хабаровского края Андрей Попов на первом судебном заседании.

Сроки сдачи первой очереди комплекса были сорваны, но в 2014 с компанией-застройщиком продолжили заключать госконтракты на вторую. В итоге из краевого бюджета неэффективно потратили больше 700 миллионов рублей. Есть претензии и к проведению конкурса между подрядчиками.

«Для реализации своего преступного умысла Попов принял решение включить в аукционную документацию требования, которым соответствовало только ООО «Капитель», исключить участие в аукционах на строительство квартир для детей-сирот иных хозяйствующих субъектов, а в последующем обеспечить ООО «Капитель» максимально комфортные условия деятельности», — озвучила помощник прокурора Центрального района города Ирина Гребенюк.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» подробно рассказывало о проблемах, которые возникли в ходе строительства домов в «Твердохлебово». Региональный Минстрой ещё в мае 2013 года заключил контракт с ООО «Капитель». Эта компания взяла на себя обязательство за полгода построить в микрорайоне «Твердохлебово» в селе Мирное под Хабаровском 311 квартир для выпускников детдомов и интернатов. Однако к весне 2015 года сдать в эксплуатацию с трудом удалось только 3 из 6 запланированных домов. Остальные стояли недостроенными, пока в ситуацию не вмешались представители краевой власти.