Хабаровскую набережную очистят от скульптур в марте

В краевой столице постепенно убирают новогодние украшения, иллюминацию и ёлки. Скоро с улиц и площадей начнут исчезать ледовые и снежные скульптуры. Набережную Амура также очистят от зимних декораций, уборку планируют начать в марте.

«По практике эти работы проводятся в середине марта или ближе к апрелю. Всё зависит от того, какая будет погода и температура воздуха», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Весной рабочим предстоит убрать праздничную иллюминацию, украшения с деревьев, новогодние ели, а также ледовые и снежные скульптуры, в том числе — созданные в рамках дальневосточного фестиваля «На набережной».

До наступления тепла хабаровчане смогут отпраздновать на набережной День защитника Отечества, 8 марта и Масленицу. Как писало агентство, на этой площадке проводы зимы устроят впервые. У лестницы со стороны улицы Шевченко планируют сжечь чучело, а на площадке у памятника «Чёрный тюльпан» — устроить основные развлечения.

После того как набережную очистят от снежных и ледовых украшений, территорию начнут готовить к другим праздникам и фестивалям. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что региональные власти и члены Творческого союза художников России планируют провести там конкурсы скульптур из песка, дерева и металла. Первый из них должен состояться уже в мае.