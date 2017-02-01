В хабаровском парке "Динамо" придётся заменить почти 200 деревьев

В этом году в краевой столице по традиции заменят старые и мёртвые деревья. На территории парка «Динамо» специалисты обнаружили 190 сухих стволов. Вырубки начались в ноябре и продолжатся до марта — это самое благоприятное время, когда растения находятся в стадии покоя.

Растительность в парке ещё в конце лета 2016 года проверили учёные. Многие стволы уже тогда были без листвы, у других отслаивалась кора, или их уничтожали насекомые. Больные и засохшие деревья мешают росту молодых саженцев, поэтому наиболее повреждённые и наклонившиеся удалят, а сухие растения подрежут.









«Поддержка деревьев в парке — ежегодная работа. Мы постепенно заменяем деревья. 47 процентов деревьев высадили, начиная с 2000 года. Это хвойники, дубы, липы. Наука нам сказала, что от 10 до 15 процентов составляют деревья, которые погибли или подошли к своему жизненному порогу», — рассказала начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская.

Все 190 деревьев в парке не срубят — в первую очередь специалисты уберут засохшие растения в оврагах, чтобы облагородить их и сделать доступными для пешеходов. Выкорчуют и больные стволы, чтобы вредители не уничтожили новые саженцы.









«В первую очередь упор будет делаться на деревья в оврагах и ряд деревьев, которые опасно наклонены, или у которых серьёзно повреждена корневая система. Сделаем это, чтобы избежать возможных падений. Поскольку мы не знаем, какое будет лето, насколько окажется переувлажнена почва и какими сильными будут ветра», — отметила Ирина Дубянская.







В прошлом году в парке «Динамо» вырубили 62 сухостоя, а на их месте высадили 100 саженцев. Это кедры, сосны, рябины и липы. Практически все они прижились, поэтому в этом году сотрудники «Горзенстроя» повторят опыт.





«Мы высаживаем ценные породы. Возможно, что в этом году добавятся дуб и клён. Это сформировавшиеся, окрепшие деревья, которые трудно обломать. Саженцам порядка десяти лет, моложе мы не высаживаем. Весной посадки делать не будем, займёмся осенними посадками», — сообщил директор «Горзеленстроя» Георгий Лаптиёв.









В январе сотрудники «Горзеленстроя» завершили уборку засохших и мёртвых деревьев в парке имени Гагарина. В ближайшее время они начнут работы в сквере Горького. В парке «Динамо» к очистке приступят в феврале, завершиться она должна в марте. Кроме вырубки старых стволов специалисты уберут территорию от поросли, которая мешает росту декоративных растений.