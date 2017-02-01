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Комсомольчане будут соперничать за право первыми жениться в новом ЗАГС

Комсомольчане будут соперничать за право первыми жениться в новом ЗАГС
Победителя определит народное голосование
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре к 85-летию города строители должны сдать новый ЗАГС Центрального округа. Он расположится на проспекте Мира, в доме, где раньше был Краеведческий музей. Для горожан, которые хотят первыми заключить брак в новом здании и получить поздравления от градоначальника, местная администрация устроила конкурс. Подробные его условия опубликованы на официальном сайте муниципалитета. Церемония бракосочетания пройдёт 9 июня.

«Конкурсные испытания будут состоять из трёх заочных этапов и одного очного. Участники будут состязаться в фото- и видеоконкурсе, они должны будут написать свою историю любви и принять участие в квесте, посвящённом истории города», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Задания для будущих молодожёнов будут опубликованы в городской газете «Дальневосточный Комсомольск». В редакции до 8 февраля ждут заявки от конкурсантов и их совместное фото. Как бы ни старались конкурсанты проявить уникальность в творческих заданиях, победителями станет пара, набравшая большее количество голосов в открытом общественном голосовании. Их имена станут известны почти за месяц до открытия нового ЗАГСа — 3 мая.

 
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