Комсомольчане будут соперничать за право первыми жениться в новом ЗАГС

В Комсомольске-на-Амуре к 85-летию города строители должны сдать новый ЗАГС Центрального округа. Он расположится на проспекте Мира, в доме, где раньше был Краеведческий музей. Для горожан, которые хотят первыми заключить брак в новом здании и получить поздравления от градоначальника, местная администрация устроила конкурс. Подробные его условия опубликованы на официальном сайте муниципалитета. Церемония бракосочетания пройдёт 9 июня.

«Конкурсные испытания будут состоять из трёх заочных этапов и одного очного. Участники будут состязаться в фото- и видеоконкурсе, они должны будут написать свою историю любви и принять участие в квесте, посвящённом истории города», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Задания для будущих молодожёнов будут опубликованы в городской газете «Дальневосточный Комсомольск». В редакции до 8 февраля ждут заявки от конкурсантов и их совместное фото. Как бы ни старались конкурсанты проявить уникальность в творческих заданиях, победителями станет пара, набравшая большее количество голосов в открытом общественном голосовании. Их имена станут известны почти за месяц до открытия нового ЗАГСа — 3 мая.