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В МФЦ Хабаровского края открыли спецместа для оформления "гектара"

В МФЦ Хабаровского края открыли спецместа для оформления "гектара"
Их работу проверил губернатор Вячеслав Шпорт
26 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае оформить заявку на получение «дальневосточного гектара» теперь может житель любого региона России. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», с сегодняшнего дня, 1 февраля, началась реализация третьего этапа соответствующего федерального закона. К этой дате в региональных МФЦ подготовили специализированные рабочие места, на которых можно оформить заявку.


 

«Я сама дальневосточница, здесь родилась, здесь у меня дети, внуки. Мы никуда уезжать отсюда не собираемся. И гектар, конечно, беру в первую очередь для них. Присмотрели участок в районе Переяславки, недалеко от посёлка, метров 100 от границы. Там недалеко дороги, транспортная доступность есть. Будем заниматься земледелием, может, грибы, ягоды там будут. Дом строить пока не планируем, молодёжь, может быть, будет», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» клиентка многофункционального центра на улице Серышева Ольга Калинина.


 

В данном МФЦ появилось два специализированных места для клиентов, которые хотят оформить гектар. Ещё в шести окнах примут заявки, если из желающих получить бесплатный участок земли сформируется целая очередь.

«Мы подготовили эти рабочие места досрочно, до 1 февраля. За прошедшую неделю к нам обратились более 500 жителей Хабаровского края по вопросам «гектара», заявление через портал оформили 167. Люди ждали, когда откроется весь Дальний Восток, сейчас можно взять землю в любом регионе ДФО, и жителей это привлекает», — сообщила первый заместитель директора многофункционального центра на улице Серышева, 31б Оксана Захарова.


 

МФЦ посетил и губернатор края Вячеслав Шпорт. Он проверил, готово ли оборудование к наплыву желающих получить «дальневосточный гектар». Глава региона понаблюдал, как проходит процесс оформления земли, и оценил работу сотрудников. Тех, кто ещё не взял себе участок, он призывал подать заявку.


 

 

 

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на специализированный портал с начала реализации закона поступило 5864 заявления на получение гектара, из них почти три тысячи — за прошедший месяц. За вычетом отозванных и отклонённых, в работе находится 4042 заявки, люди пользуются 1282-мя участками. Глава региона Вячеслав Шпорт считает, что Хабаровский край полностью готов к третьему этапу реализации федерального закона.

 
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