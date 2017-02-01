В Хабаровском крае чиновника Росрыболовства уличили в халатности

Бывший заместитель руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству стал фигурантом уголовного дела о халатности. Расследованием его деятельности сейчас занимаются представители регионального управления СКР. Известно, что в результате его незаконного решения государство понесло ущерб свыше двух миллионов трёхсот тысяч рублей.

Летом 2016 года комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае приняла решение о запрете промышленного лова в акватории бухты Намшука в Татарском проливе (официально в документах эта территория обозначена, как рыбопромысловый участок № 13 — прим. ред.). Несмотря на это, чиновник пошёл в обход закона, считает следствие.

«Зная о запрете, заместитель руководителя Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству выдал разрешение рыболовецкой артели на вылов 20 тонн горбуши на данном участке. На основании этого разрешения артелью осуществлён незаконный вылов свыше 8,5 тонны горбуши», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Как писало РИА «Восток-Медиа», бухта Намшука в Ванинском районе является также объектом внимания браконьеров: там ловят не только промысловую рыбу, но и краба.