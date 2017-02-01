Хабаровчанин будет судиться с приставами из-за их внезапного визита

В Хабаровске разгорелся конфликт между местным жителем и судебными приставами, но не из-за его собственных обязательств. Как утверждает пожилой мужчина, правоохранители пришли «выбивать» из него долги сына. Приставы это отрицают.

Анатолий Прохоров сообщил, что сотрудники федеральной службы нарушили закон несколько раз: они пришли не по адресу, поскольку сын с ним никогда не проживал, явились «по гражданке» и пытались проникнуть в квартиру. Сотрудники в штатском были столь настойчивы, что у мужчины ухудшилось состояние здоровья.

«Всё хуже, хуже, вызвали скорую помощь. Врачи приехали, поставили укол, и они здесь минут сорок со мной сидели. Кардиограммы снимали и хотели меня увезти в больницу», — поделился с корреспондентами «Вести-Хабаровск» Анатолий Прохоров.

Сейчас его дочь Анастасия собирает необходимые документы для разбирательства в суде с долговыми обязательствами брата. Однако и она возмущена поведением приставов.

«Они пришли без формы. Одеты были в гражданскую одежду. Вели себя как коллекторы — выбивали долги с отца, который отношения к этому никакого не имеет. Брат никогда не был прописан в этой квартире и не проживал здесь», — рассказала она.

В отделе судебных приставов по Железнодорожному району Хабаровска отрицают факт того, что их коллеги собирались из кого-то выбивать чьи-то долги.

«В квартиру не заходили, не пытались ворваться в квартиру. Всего-навсего устанавливали, живёт ли должник с родителями или нет», — заявила начальник отдела Жанна Приходько.

Так это или нет, будет разбираться суд, куда семья Прохоровых готова обратиться за защитой своих прав.