Четверо комсомольчан будут отвечать в суде за 270 лососей

Четверо ранее не судимых жителей Комсомольска-на-Амуре стали фигурантами уголовного дела о незаконной добыче лососёвых видов рыб. Сейчас оно уже ушло в суд для рассмотрения по существу, а обвиняемые будут ждать приговора под подпиской о невыезде. Их причастность к незаконной добыче 270 экземпляров рыб лососёвых видов считают доказанной сотрудники отдела организации дознания управления МВД России по Хабаровскому краю. Задержали мужчин с поличным, заметив стан с борта вертолёта.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что на реке Нимелен в районе имени Полины Осипенко четверо ранее не судимых жителей Комсомольска-на-Амуре незаконно добыли 270 экземпляров рыб лососевых видов, чем причинили ущерб на сумму 730 тысяч рублей. В дальнейшем злоумышленники планировали сбыть рыбу и икру в дальневосточной столице», — уточнили в пресс-службе управления.









Известно также, что у фигурантов уголовного дела стражи закона при задержании изъяли всю незаконно добытую рыбу, а также орудия лова — сети ахан, лодки и моторы к ним. Сейчас всё это находится на ответственном хранении.