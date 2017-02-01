Легионеры хабаровского "Амура" отправятся на Шведские игры

Третий этап Евротура пройдёт с 9 по 12 февраля

Три игрока хабаровского хоккейного клуба «Амур» получили вызовы в свои национальные сборные для участия в третьем этапе Евротура — Шведских играх. Турнир пройдёт с 9 по 12 февраля в Гётеборге и Санкт-Петербурге.

Приглашение в состав финской национальной команды получил голкипер Юха Метсола, а в состав сборной Чехии включили защитника Яна Коларжа и нападающего Томаша Зогорну.

В этом сезоне Юха Метсола в составе «тигров» провёл 48 матчей, парировал в них 93,2 % бросков при коэффициенте надёжности 1,87. Ян Коларж, в свою очередь, в 54 играх набрал 14 очков при показателе полезности «+2». Также в составе сборной Дивизиона Чернышёва легионер стал победителем недавнего Матча Звёзд КХЛ. Нападающий «Амура» Томаш Зогорна сейчас является лучшим бомбардиром команды. На его счету 27 очков в 53 встречах.

Как ранее писало агентство, в первом этапе Евротура — Кубке Карьяла — участвовали нападающий Кристиан Куусела и вратарь Юха Метсола. Они сыграли в составе национальной сборной Финляндии. По итогам турнира сборная заняла третье место. В Кубке также выступил Томаш Зогорна. В составе чешской сборной форвард стал вторым. Позже он принял участие в Кубке Первого канала.

В ноябре 2016 года хабаровский хоккейный клуб продлил контракт с Томашем Зогорной. Договор с чешским форвардом «Амур» заключил до конца сезона 2017-2018 годов.