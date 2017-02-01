В Хабаровске гостя ночного клуба обняли, чтобы снять с него золото

В дальневосточной столице сотрудники полиции задержали мастера «криминальных объятий». Они раскрыли кражу ювелирного изделия в ночном клубе — её совершил житель посёлка Берёзовка.

В дежурную часть городского отдела полиции № 6 с заявлением обратился хабаровчанин. Мужчина рассказал, что находился в одном из ночных развлекательных заведений. Неожиданно к нему подошел молодой человек и, выдавая себя за старого приятеля, обнял потерпевшего. В этот момент злоумышленник незаметно расстегнул золотую цепь на шее своего якобы знакомого, и тайно похитил ювелирное украшение. Спустя несколько часов заявитель обнаружил у себя пропажу изделия из драгоценного металла. Оценив ущерб в 70 тысяч рублей, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения в кафе и задержали 24-летнего жителя посёлка Берёзовка. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, один раз за кражу и дважды — за неправомерное завладение транспортным средством. Похищенную золотую цепь фигурант успел продать на одном из рынков Хабаровска, а вырученные деньги потратил на развлечения.

«Фигурант водворён в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.