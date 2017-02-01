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Шпорт: в Хабаровском крае закон о "гектаре" оказался востребован

Шпорт: в Хабаровском крае закон о "гектаре" оказался востребован
По его словам, регион занимает третье место по количеству поданных заявок на бесплатную землю
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уверен, что вверенный ему регион полностью готов к третьему этапу реализации закона о «дальневосточном гектаре». Такое заявление главы распространила его пресс-служба. Третий этап раздачи бесплатных земельных наделов на Дальнем Востоке начался сегодня, 1 февраля: теперь на них могут претендовать любые граждане России, а до этого времени могли только жители ДФО.

«В Хабаровском крае закон оказался востребован. Мы вышли на третье место по количеству поданных заявок и остаёмся в лидерах по числу уже оформленных земель. Скорость обработки заявлений в регионе — также одна из самых высоких по ДФО. Сегодня по всему краю работают специалисты мобильных бригад, которые рассказывают гражданам о том, как можно получить и использовать свой гектар. А подать заявление теперь можно не только через Интернет, но и в офисах многофункциональных центров», — сказал Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», регион долго готовился к третьему этапу действия закона о «дальневосточном гектаре». Глава региона убеждал власти на местах заниматься активным продвижением у населения этой программы, в крае работал специальный проектный офис, выездная экспертная группа консультировала граждан по вопросам подачи заявок на оформление земли.

В результате, с начала реализации закона в крае зарегистрированы 5864 заявления от желающих получить гектар, из них почти три тысячи — за январь этого года. За вычетом отозванных и отклонённых, в работе находится 4042 заявки, люди пользуются 1282-мя участками. Несколько другие статистические данные у краевых парламентариев: по их информации, на «гектар» поступили 5124 заявки, 3501 из них соответствует требованиям закона, 1276 наделов уже оформлены.

«Если говорить о назначении выданных участков, то помимо сельского хозяйства всё больше граждан берут землю в крае под создание туристических объектов. Это направление для нас особенно важно, и наиболее интересным проектам правительство края окажет поддержку», — отметил глава региона.

Самым популярным в Хабаровском крае остаётся район имени Лазо. Там же оформил участок и председатель Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской. Правда, он признался, что ещё не решил, как именно будет использовать свой гектар.

 
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