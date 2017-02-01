Хабаровчанин выступил с протестом против извращений

В дальневосточной столице мужчина в ходе одиночного пикета открыто заявил о своей позиции к пропаганде извращений. Он вышел с плакатом о полном запрете подобных действий к зданию Законодательной Думы Хабаровского края.

«Традиционные ценности — извечны и неизменны. Долой пропаганду извращений! Требуем полного запрета!», — написано на агитплакате неизвестного протестующего.

Ранее мужчина уже выходил на одиночный пикет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 30 января горожанин с плакатом в руках у краевого парламента выступал против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда акция оказалась несанкционированной. Однако сотрудники полиции проверили у пикетчика документы и не стали его задерживать. На этот раз разбираться с протестующим также не стали.





Пикетчик сообщил паблику «Типичный Хабаровск», что стражи правопорядка его не беспокоят, прохожие ничего не говорят, но награждают одобрительными взглядами.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что москвичи захотели провести гей-парады в краевом центре и в столице ЕАО. Активист Николай Алексеев подал документы в администрацию обоих городов, но получил отказы. Его заявки отклонили в 68 городах по всей России. Теперь мужчина намерен обращаться в суд за защитой своих прав.