Спикер Закдумы Хабаровского края подал заявку на "гектар"

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Сергей Луговской выбрал участок в районе имени Лазо
|Фото: пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской накануне, 31 января, подал заявку на получение «дальневосточного гектара». Он выбрал землю в районе имени Лазо. По словам спикера регионального парламента, таким образом он решил помочь государственному проекту.
«Решил внести свой вклад в развитие программы по получению «дальневосточног
По словам председателя Закдумы, он ещё не решил, как именно будет использовать свой участок.
«Нужно сначала взглянуть на свой гектар. Я выбирал его на сайте надальнийвосток.
Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, от желающих получить бесплатный гектар на территории региона поступило 5124 заявки, из которых 3501 соответствуют требованиям закона. Из них 1436 подготовлены к оформлению, а 1276 — уже оформлены. Самым популярным в Хабаровском крае остаётся район имени Лазо — там зарегистрировано 197 обладателей земельных участков. Хабаровский район в этом рейтинге занимает вторую позицию. Это данные за 31 января.
До вчерашнего дня включительно претендовать на получение «гектара» могли только жители Дальневосточного федерального округа. Уже сегодня, 1 февраля, такую возможность получат все граждане России. Кроме того, как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы заинтересовались возможностью взять землю в Еврейской автономной области, где у многих горожан уже есть дачные участки. Также хабаровчан из-за близости моря привлекает Приморский край.
По словам председателя Закдумы, он ещё не решил, как именно будет использовать свой участок.
«Нужно сначала взглянуть на свой гектар. Я выбирал его на сайте надальнийвосток.
Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, от желающих получить бесплатный гектар на территории региона поступило 5124 заявки, из которых 3501 соответствуют требованиям закона. Из них 1436 подготовлены к оформлению, а 1276 — уже оформлены. Самым популярным в Хабаровском крае остаётся район имени Лазо — там зарегистрировано 197 обладателей земельных участков. Хабаровский район в этом рейтинге занимает вторую позицию. Это данные за 31 января.
До вчерашнего дня включительно претендовать на получение «гектара» могли только жители Дальневосточного федерального округа. Уже сегодня, 1 февраля, такую возможность получат все граждане России. Кроме того, как сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жители дальневосточной столицы заинтересовались возможностью взять землю в Еврейской автономной области, где у многих горожан уже есть дачные участки. Также хабаровчан из-за близости моря привлекает Приморский край.