Спикер Закдумы Хабаровского края подал заявку на "гектар"

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской накануне, 31 января, подал заявку на получение «дальневосточного гектара». Он выбрал землю в районе имени Лазо. По словам спикера регионального парламента, таким образом он решил помочь государственному проекту.

«Решил внести свой вклад в развитие программы по получению «дальневосточног о гектара». Безусловно, для развития Дальнего Востока это важная инициатива, и в стороне от неё оставаться нельзя. Тем более, что сегодня — последний день подачи заявок для дальневосточнико в, ведь с 1 февраля получить свой гектар сможет любой житель страны», — прокомментировал свое решение Сергей Луговской.