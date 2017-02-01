Комсомольчанина поймали на фиктивной прописке иностранца

Жителя Комсомольска-на-Амуре подозревают в фиктивной прописке гражданина Киргизии. Злоумышленника задержали стражи правопорядка. Выяснилось, что иностранец на самом деле не живёт в квартире горожанина.

Сотрудники управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре выявили местного жителя, который выступил в качестве принимающей стороны для киргиза. Мужчина предоставил в органы внутренних дел информацию о том, что иностранный гражданин пребывает на территории Российской Федерации по месту его регистрации. Но фактически мужчина, который приехал в Россию работать, не проживал в квартире злоумышленника.

Комсомольчанин стал фигурантом уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, жителю города избрали меру процессуального принуждения — обязательство о явке. Правоохранители продолжают расследование.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о местных жителях, которые фиктивно прописывали у себя иностранцев. Так, комсомольчанку обвиняют в том, что она выступила в качестве принимающей стороны для 12 приезжих, нарушив закон. Все эти люди в её квартире не проживали. За свои услуги женщина получила шесть тысяч рублей. А для жительницы Комсомольского района фиктивная прописка иностранцев превратилась в бизнес. За полгода она «поселила» у себя 37 человек, взял с каждого за свои услуги от трёх до пяти тысяч рублей.