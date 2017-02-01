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Жители Комсомольска будут летать во Владивосток прямыми рейсами

Жители Комсомольска будут летать во Владивосток прямыми рейсами
Первый рейс компания "Аврора" выполнит 3 марта
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Комсомольск-на-Амуре и столицу Приморского края свяжут прямые авиарейсы. Открытие воздушного сообщения с Владивостоком – первый шаг в рамках повышения транспортной доступности города особого президентского внимания. Это решение приняли в «белом доме».

Первый рейс по маршруту «Владивосток – Комсомольск-на-Амуре» авиакомпания «Аврора» выполнит уже 3 марта. Жители Хабаровского края и Приморья будут летать на воздушном судне Bombardier Dash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам Вячеслава Шпорта, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Сейчас правительство региона решает вопрос открытия рейса «Комсомольск - Южно-Сахалинск».

«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении – для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолеты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста и развитие его транспортной доступности наш основной приоритет», - озвучил губернатор.

По информации пресс-службы «белого дома», сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». По поручению главы региона с учетом пожеланий бизнес-сообщества, полеты организованы по более удобному расписанию.

 
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