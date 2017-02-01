У ценителей мюзиклов есть повод пересмотреть любимые киноленты

Сегодня среда, 01 февраля 2017 года, 08:50
В первый день февраля в Хабаровске похолодало
В первый день февраля в Хабаровске похолодало
Юрий Трутнев: в свободном порту уже более 160 резидентов
Юрий Трутнев: в свободном порту уже более 160 резидентов
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
Hyatt на Бурном всё-таки продолжат продавать
Hyatt на Бурном всё-таки продолжат продавать
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
Регионы:


Популярное
%31.%01.%2017
Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
%31.%01.%2017
"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
%31.%01.%2017
Во Владивостоке женское ДТП привело к больничной койке
%31.%01.%2017
Предприимчивые приморцы растаскивают горящее судно на металл
%31.%01.%2017
Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
%31.%01.%2017
Эксперт: инвесторы не видят смысла покупать отель Hyatt в Приморье
%31.%01.%2017
В центре Хабаровска дорожному движению помешала горящая маршрутка
%31.%01.%2017
Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей

Обсуждаемое
%31.%01.%2017
10

Приморские власти "завернули" радужное шествие во Владивостоке
%31.%01.%2017
8

Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину
%31.%01.%2017
7

Среднюю зарплату хабаровчан планируют повысить до 128 тысяч рублей
%31.%01.%2017
6

"Депутатская" стройка во Владивостоке превратилась в грязный пустырь
%31.%01.%2017
5

Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев
%31.%01.%2017
2

Глава МЧС России вновь посетит Приморье
%31.%01.%2017
2

В Хабаровске такси "Везёт" отказало в работе водителю-легалу
%31.%01.%2017
1

Лучшим рыбаком Артёма оказалась женщина
%31.%01.%2017
1

Пожарные несколько часов боролись с крупным пожаром в Уссурийске
%31.%01.%2017
1

"Единая Россия" поставила на контроль установку окон в школах Приморья
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока 30.01.2017
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 900



Система Orphus

У ценителей мюзиклов есть повод пересмотреть любимые киноленты

У ценителей мюзиклов есть повод пересмотреть любимые киноленты
Почти 100 лет назад в этот день состоялась премьера первого музыкального фильма
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: probalet.info; ireccommend.ru; arriva.ru; видео — YouTube

Сегодня, 1 февраля, свой неофициальный день рождения отмечает один из жанров кинематографа — киномюзикл. Премьера первого такого фильма состоялась 88 лет назад. В знаменитом Китайском театре Граумана в Лос-Анджелесе зрителям представили ленту «Бродвейская мелодия».


 

Киномюзикл, или музыкальный фильм, — это жанр киноискусства, в рамках которого актёры не только участвуют в диалогах, но и исполняют песни, содержание которых дополняет сюжет. Зачастую такие ленты снимают на базе оперетт и театральных мюзиклов. К музыкальным также относят фильмы, в которых актёры не поют, а танцуют под музыку, причём эти танцы являются частью сюжета.


 

 

«Бродвейская мелодия», которая стала первой мировой премьерой этого жанра, вышла на большие экраны в 1929 году. Это сентиментальная история двух сестёр, увлечённых театром и желающих прославиться на Бродвее. Однако первым в истории кинематографа киномюзиклом всё же принято считать ленту «Певец джаза», которая вышла в 1927 году. В Европе в 1930-м увидел свет фильм «Под крышами Парижа», а в Советском Союзе в 1934 году на экраны вышел киномюзикл «Весёлые ребята».


 

В дальнейшем этот жанр получил развитие и снискал любовь публики. В СССР, а позже и в России, среди наиболее популярных киномюзиклов можно ответить ленты «Карнавальная ночь» (1956 год), «31 юиюня» (1978 год), «Покровские ворота» и «Чародеи» (1982 год), а также множество других. Сегодняшний день для любителей таких фильмов — ещё один повод пересмотреть памятные кадры и услышать известные песни.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru