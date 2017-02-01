У ценителей мюзиклов есть повод пересмотреть любимые киноленты

Почти 100 лет назад в этот день состоялась премьера первого музыкального фильма

Сегодня, 1 февраля, свой неофициальный день рождения отмечает один из жанров кинематографа — киномюзикл. Премьера первого такого фильма состоялась 88 лет назад. В знаменитом Китайском театре Граумана в Лос-Анджелесе зрителям представили ленту «Бродвейская мелодия».





Киномюзикл, или музыкальный фильм, — это жанр киноискусства, в рамках которого актёры не только участвуют в диалогах, но и исполняют песни, содержание которых дополняет сюжет. Зачастую такие ленты снимают на базе оперетт и театральных мюзиклов. К музыкальным также относят фильмы, в которых актёры не поют, а танцуют под музыку, причём эти танцы являются частью сюжета.









«Бродвейская мелодия», которая стала первой мировой премьерой этого жанра, вышла на большие экраны в 1929 году. Это сентиментальная история двух сестёр, увлечённых театром и желающих прославиться на Бродвее. Однако первым в истории кинематографа киномюзиклом всё же принято считать ленту «Певец джаза», которая вышла в 1927 году. В Европе в 1930-м увидел свет фильм «Под крышами Парижа», а в Советском Союзе в 1934 году на экраны вышел киномюзикл «Весёлые ребята».





В дальнейшем этот жанр получил развитие и снискал любовь публики. В СССР, а позже и в России, среди наиболее популярных киномюзиклов можно ответить ленты «Карнавальная ночь» (1956 год), «31 юиюня» (1978 год), «Покровские ворота» и «Чародеи» (1982 год), а также множество других. Сегодняшний день для любителей таких фильмов — ещё один повод пересмотреть памятные кадры и услышать известные песни.