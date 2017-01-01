Комсомольский сирота в канун Нового года нашёл свою бабушку

Накануне Нового года осуществилась мечта 13-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре: воспитанник детского дома нашёл свою бабушку. В этом ему помогли сотрудники городской полиции.

Ещё в младенчестве Саша оказался круглым сиротой и попал в детский дом, который по долгу службы посещала инспектор по делам несовершеннолетних управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре. Так мальчик познакомился с сотрудником отдела полиции № 4 Татьяной Цюпа.

Капитан занялась поиском родственников воспитанника детского дома. Найти их было довольно сложно, так как ребёнок попал в учреждение ещё совсем малышом. Но спустя два месяца инспектору удалось отыскать бабушку Саши: она проживает в посёлке Селихино Хабаровского края, в пятидесяти семи километрах от Комсомольска. Все эти годы женщина пыталась найти внука, однако её попытки не увенчались успехом.

В канун Нового года состоялась встреча двух родных людей. Саша сам испёк блины и подготовил праздничный стол для долгожданной гостьи. Так, благодаря правоохранителям произошло маленькое новогоднее чудо: воспитанник детского дома обрёл семью, о которой так долго мечтал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.