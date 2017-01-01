В Хабаровском крае фермеры строят грандиозные планы на год Петуха

Кур редких пород «лью-янг» и «ухэй-илюй», а также птиц рода «шёлковый абориген» разводит семья Рощиных. В селе Чёрная Речка у аграриев свой небольшой питомник, обитатели которого — представители видов, редких не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Сейчас в экзотической коллекции насчитывается более 600 голов, и фермеры уже строят планы на наступивший год Огненного петуха.

Один из первых поселенцев питомника — петух породы «пекинская бентамка». У декоративной птицы весьма скромный аппетит: всего 30 граммов зерна в день.

«Я думаю, что можно назвать его символом года. Кому надоело дома держать соловьёв и канареек, тот может вполне в клеточку посадить вот этого петуха», — поделился с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» хозяин птицефермы Николай Рощин.

Руководят петушиным батальоном чернокожие исполины — порода «лью-янг». Восстанавливать их популяцию взялись китайские селекционеры в Ксиане, ещё в 80-х годах прошлого века. Своим появлением в России эти куры обязаны хабаровчанам. У птиц весьма капризный характер и богатое прошлое — история породы насчитывает более 900 лет. Экзотические пернатые несут необычные яйца со скорлупой пяти разных оттенков.

«В Китае рекомендуют это яйцо употреблять ослабленным больным, детям. Говорят, очень хорошо для умственного развития», — рассказала Ольга Рощина.

Главная любовь аграриев — «шёлковые аборигены» или «китайская шёлковая». Этой породе уже две тысячи лет. Белоснежные дамы во внешнем виде не уступают сильной половине курятника, и выглядят экстравагантно, под стать кавалерам. Голубые «серёжки» — ушные раковины — со временем меняют цвет на бордовый. Ещё одна особенность — необычной формы бородки.

В планах у птицеводов уже в этом году расширить питомник и обзавестись новыми породами. Хотя удовольствие это не из дешёвых: одно только возведение курятника обошлось в миллион рублей. Но спортивный интерес берет своё. В Китае зарегистрировано 70 пород кур: есть, где разгуляться душе коллекционера.