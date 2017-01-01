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В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарникам восемь ложных вызовов

В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарникам восемь ложных вызовов
А на Комсомольской трассе ночью погиб человек
сегодня, 19:46
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В ночь с 31 декабря на 1 января в Хабаровском крае зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В одной из аварий погиб человек — это случилось на трассе между дальневосточной столицей и Комсомольском-на-Амуре.

Кроме этого, в новогоднюю ночь нашлись любители развлечься ложными вызовами. Из 22 сообщений о возгораниях, на которые выехали огнеборцы, восемь оказались выдуманными.

Все объекты ТЭК и ЖКХ с 1 января функционируют в штатном режиме. Никаких происшествий, которые могли бы повлиять на работу коммунальных служб, не случилось. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.

 
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Комментарии
  • Александр  (сегодня, 21:01 )

    Уж избитая тема! "Пожарники" и "пожарные" - это абсолютно разные понятия!!! Как СМИ это может не понимать? Не профессионально как минимум. . . Журналюги!

  • Вася  (сегодня, 21:32 )

    Ну поясни, раз умный такой? Я вот читаю, и не вижу разницы никакой.

  • Рута  (сегодня, 21:07 )

    Это ж востокмедиа, детка! )))

  • Elka78  (16 минут назад)

    Пожарным!!!



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