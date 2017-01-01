В Хабаровском крае шутники "подарили" пожарникам восемь ложных вызовов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Хабаровском крае зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В одной из аварий погиб человек — это случилось на трассе между дальневосточной столицей и Комсомольском-на-Амуре.

Кроме этого, в новогоднюю ночь нашлись любители развлечься ложными вызовами. Из 22 сообщений о возгораниях, на которые выехали огнеборцы, восемь оказались выдуманными.

Все объекты ТЭК и ЖКХ с 1 января функционируют в штатном режиме. Никаких происшествий, которые могли бы повлиять на работу коммунальных служб, не случилось. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу.