Поток туристов во Францию уменьшился

В 2016 году страну посетило меньше заграничных туристов, чем в 2015 году

За последний год число иностранных туристов, посетивших Францию, снизилось, информирует utro.ru.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро 10 февраля во время выступления в Биаррице сообщил, что в 2016 году страну посетило меньше заграничных туристов, чем в 2015 году.

Тем не менее, подчеркнул Эйро, Франция остается самой популярной туристической страной в мире.

Глава французского МИД также отметил, что прошедший год был для его страны особым по причине терактов, произошедших на территории Франции. Помимо этого, на турпотоке сказались крупные забастовки и периоды крайне плохой погоды.