В Китае водитель мотороллера попал под грузовик и выжил

В городе Тайчжоу мужчина на мотороллере попал под колёса большегруза и остался невредимым. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на видеозапись дорожного происшествия.

Инцидент произошёл 4 марта на одной из дорог Тайчжоу. Мужчина на мотороллере резко перестроился перед грузовым автомобилем, водитель которого не заметил двухколёсный транспорт и поехал вперёд. Скутер отлетел в сторону, а его водитель оказался под грузовиком. Когда фура проехала, потерпевший поднялся с асфальта и поспешил к своему мотороллеру, едва прихрамывая.

Какие повреждения получил водитель скутера - неизвестно. Но то, что он остался в живых и смог самостоятельно встать, кажется удивительным, ибо подобная ситуация легко могла закончиться гибелью мужчины.