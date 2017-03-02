Медики назвали самые опасные кожные болезни

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В список опасных заболеваний кожи вошли вирусные заболевания и грибковые инфекции
|Фото: 360tv.ru
Американские дерматологи опубликовали список наиболее опасных для человека дерматологических заболеваний, пишет utro.ru.
В список опасных заболеваний кожи вошли вирусные заболевания и грибковые инфекции, а также дерматит, чесотка, меланома, крапивница, псориаз, пролежни, пиодермия, очаговая алопеция, угревая сыпь и немеланомный рак кожи.
Большинство случаев инвалидности, полученной из-за кожных заболеваний, врачи связывают именно с этим списком болезней. В общем списке причин инвалидности дерматологические болезни занимают четвертое место. Чаще пациенты получает инвалидность только по причине анемии, туберкулеза и болезней органов осязания.