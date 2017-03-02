Медики назвали самые опасные кожные болезни

Сегодня четверг, 02 марта 2017 года, 23:10
Картина дня в Хабаровском крае: кризис экологии и немного про автобусы
Картина дня в Хабаровском крае: кризис экологии и немного про автобусы
Валентина Терешкова получит к юбилею 100 открыток из Владивостока
Валентина Терешкова получит к юбилею 100 открыток из Владивостока
Хабаровская набережная полностью изменит свой облик к 2018 году
Хабаровская набережная полностью изменит свой облик к 2018 году
В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:08
Во Владивостоке утопили Mercedes с дипломатическими номерами
сегодня, 09:35
Приморский океанариум изменил цены на билеты
вчера, 23:49
C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
сегодня, 08:41
В конце недели Приморье ждёт зимний сюрприз
сегодня, 11:24
В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу
сегодня, 16:50
В Приморье с погоней задержали вооружённых браконьеров
сегодня, 10:06
Жители Находки хотят провести референдум по экологическим вопросам
сегодня, 11:40
Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже
сегодня, 10:16
Во Владивостоке завершился массовый фольклорный фестиваль
сегодня, 13:14
В Приморье из полыхающей девятиэтажки эвакуировали людей

Обсуждаемое
вчера, 23:49
7

C Золотого моста во Владивостоке вовремя сняли очередного "прыгуна"
сегодня, 10:00
7

Хабаровчане высказались за и против городского митинга ЛГБТ-активистов
сегодня, 10:06
6

Жители Находки хотят провести референдум по экологическим вопросам
сегодня, 11:24
5

В центре Владивостока фура заблокировала важную дорогу
сегодня, 09:35
4

Приморский океанариум изменил цены на билеты
сегодня, 18:01
4

Во Владивостоке предлагают снова открыть Золотой мост для пешеходов
сегодня, 18:35
3

В Хабаровске автобусы на трёх маршрутах станут вместительнее
сегодня, 11:40
2

Речные рейсы Хабаровск — Фуюань сделают быстрее и дороже
сегодня, 10:46
2

Дороги Владивостока утром сковали километровые пробки
сегодня, 12:00
2

Хабаровский край включили в Туристскую ассоциацию регионов России
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок вчера, 10:20
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1010



Система Orphus

Медики назвали самые опасные кожные болезни

Медики назвали самые опасные кожные болезни
В список опасных заболеваний кожи вошли вирусные заболевания и грибковые инфекции
только что
Общество | В мире
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: 360tv.ru

Американские дерматологи опубликовали список наиболее опасных для человека дерматологических заболеваний, пишет utro.ru.

В список опасных заболеваний кожи вошли вирусные заболевания и грибковые инфекции, а также дерматит, чесотка, меланома, крапивница, псориаз, пролежни, пиодермия, очаговая алопеция, угревая сыпь и немеланомный рак кожи.

Большинство случаев инвалидности, полученной из-за кожных заболеваний, врачи связывают именно с этим списком болезней. В общем списке причин инвалидности дерматологические болезни занимают четвертое место. Чаще пациенты получает инвалидность только по причине анемии, туберкулеза и болезней органов осязания.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru