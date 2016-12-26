На Чукотке ждут первого резидента свободного порта

Первый резидент свободного порта в Певеке займётся развитием сети стоянок для автомобилей и площадок для временного содержания автотранспорта. Ожидается, что он появится в городском округе уже в начале следующего года. Об этом сообщает ИА «Чукотка» со ссылкой на слова директора Фонда развития экономики и прямых инвестиций автономии Ольги Плотниковой. Сейчас он заканчивает оформление заявки будущего резидента. В ближайшее время её направят в Корпорацию развития Дальнего Востока.

По словам Ольги Плотниковой подобный опыт на территории уже был, поэтому необходимо учесть все недоработки ранних проектов, чтобы реализовать новый без прежних ошибок. В будущем году, добавила она, резидентами свободного порта могут стать ещё десять резидентов.

В Певеке появится один из якорных резидентов (речь идёт о морском порте, на базе услуг которого и планируется развивать дальнейшие проекты), а также представители малого бизнеса. Предприниматели заинтересованы в развитии складского хозяйства, транспортировке грузов, производства и пищевой промышленности.

Также в следующем году в Певеке начнёт работать сотрудник Фонда, который будет вести потенциальных и действующих резидентов свободного порта и поддерживать с ними тесный контакт. Этот вопрос уже согласован с правительством Чукотского автономного округа и руководителем Корпорации развития Дальнего Востока Денисом Тихоновым.