Белые медведи покатались с горок в заброшенном поселении на Чукотке

В национальном парке «Берингия» на Чукотке обнаружили следы белых медведей. Животные прогулялись по территории, пришли в заброшенный посёлок и прокатились с горок.

Инспекторы нашли следы прогулки белых медведей во время патрулирования двух участков национального парка. В районе косы Аван хищник не только прошёлся по бывшему поселению, но ещё и прокатился с горки, а также вырыл три глубоких ямы в поисках пищи.

«Далее следы взрослого зверя направлялись на запад, в обход мыса Лысая Голова. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды осмотрели также побережье косы в районе озера Карповка, откуда направлялись следы, и там же, на косе, обнаружили следы белых медведей меньшего размера, а рядом крупнее — предположительно, медведицы с медвежонком или двумя», — сообщает пресс-служба нацпарка.

На западном склоне горы Останец специалисты нашли многочисленные следы катаний медведей со склона горы. В ближайшие дни сотрудники парка продолжат проверять территорию, чтобы установить, остались ли хищники в окрестностях Провидения. Пока они видели лишь песцов, которые не испугались людей и даже позволили себя сфотографировать.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в скором времени в Эгвекиноте может появиться Центр белого медведя. Посёлок находится недалеко от восточного побережья Чукотки, расположенного напротив острова Врангеля — так называемой колыбели этого зверя. Новое учреждение может стать своеобразным центром притяжения для туристов, интересующихся этим хищником.