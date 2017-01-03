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На Чукотке у школы сорвало крышу

На Чукотке у школы сорвало крышу
Её повредил сильный порыв ветра
сегодня, 11:45
Общество | Чукотка
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО

В Чукотском автономном округе в национальном селе Конергино здание школы частично лишилось кровли крыши. Её сорвал сильный ветер. Дети сейчас отдыхают на зимних каникулах, поэтому происшествие никак не повлияло на учебный процесс.

Вечером 1 января этого года спасателям поступило сообщение от единой диспетчерской службы городского округа Эгвекинот о том, что в Конергино в результате сильного порыва ветра со школы частично сорвало кровлю крыши. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности городского округа Эгвекинот специалисты рассмотрели вопрос восстановления кровли в кратчайшие сроки, обсудили организационные мероприятия по проведению восстановительных работ по кровле.

Всего в школе обучаются 66 детей. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, разрушения, которые нанесла непогода, на обеспечение учебного процесса не повлияют. Занятия начнутся сразу после завершения каникул.

По данным ведомства, от сильного ветра, которым 2017 год встретил жителей Чукотки, пострадала не только школа в Конергино. Он также лишил электричества четыре пятиэтажных дома в Угольных Копях и всё село Амгуэма. На территории Чукотского автономного округа спасатели ищут троих человек.

 
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