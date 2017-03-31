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"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок

"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Компания получила всероссийское признание
5 минут назад
Актуально | Дальний Восток
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Фото: dellin.ru

Компания «Деловые Линии» вышла на лидирующие позиции в сфере транспортной логистики России. Важнейшим аргументом в пользу этого утверждения стало признание компании со стороны потребителей услуг. Клиенты особо выделили качество сервиса и оперативность доставки.

Соответствующий анализ потребительских предпочтений накануне провело агентство РБК СПб. В экспертном опросе приняли участие крупные и средние грузоперевозчики с логистическими оборотами не меньше 100 000 рублей в месяц. Выяснилось, что партнёры «Деловых Линий» чаще всего называли своего оператора в качестве рекомендации другим участникам рынка грузоперевозок.

Эксперты сходятся во мнении: позитивные высказывания респондентов – не просто эмоции от позитивного опыта взаимодействия с компанией.

«Гарантировать качество перевозок и большой перечень услуг сегодня могут только действительно серьёзные игроки. С большим автопарком, развитой инфраструктурой и масштабными инвестициями в бизнес-процессы. И на лидирующих позициях в этом сегменте находятся как раз “Деловые Линии”», — резюмировала в публикации РБК глава компании Market Guide Agency Юлия Кислова.

Также исследование показало, что стоимость перевозок – не самый главный критерий в выборе компаний на рынке логистики для отправителей грузов. На первый план выходят дополнительные опции, качество сервиса, а также гарантии надёжности.

На сайте РБК можно ознакомиться с исследованием целиком.


 

 

 

 
 
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