Mango Office: как бизнесу привлечь новых клиентов

Чтобы правильно организовать работу сотрудников с новыми и существующими клиентами, необходимы измеримые показатели. Но даже если эти показатели известны, руководителю не всегда легко их интерпретировать. 20 % пропущенных звонков – это много или мало? Как это повлияет на потребительскую удовлетворенность и процент повторных покупок? Какая средняя продолжительность разговора характеризует успешного менеджера, какая – слишком «болтливого», а какая – совсем неопытного?

Для эффективного решения этих важных вопросов MANGO OFFICE предлагает действенный инструмент принятия управленческих решений – сервис бизнес-аналитики. Он автоматически собирает данные о взаимодействии с клиентами и даёт рекомендации по их улучшению, основанные на опыте успешной работы десятков тысяч компаний – пользователей сервисов MANGO OFFICE.

Как работает бизнес-аналитика

Бизнес-аналитика MANGO OFFICE это профессиональное решение, которое включает 20 взаимосвязанных отчётов, помогающих руководителю быстро найти «узкие места» и точки роста в продажах и обслуживании клиентов по телефону. Простой в использовании и доступный по цене продукт предлагает малому и среднему бизнесу аналитические возможности дорогих корпоративных решений.

Аналитика позволяет повысить телефонные продажи и качество сервиса за счёт улучшения ключевых показателей, влияющих на эти процессы. Она помогает уменьшить количество пропущенных вызовов, увеличить скорость ответа сотрудников, выбрать оптимальное время для звонков потенциальным покупателям, повысить процент успешных «холодных» звонков, сократить время обслуживания. Эти задачи решаются с помощью отчётов, которые дают руководителю структурированную коммерческую информацию о работе с клиентами.

Для пользования сервисом не требуется специальное обучение или сложная настройка: Виртуальная АТС MANGO OFFICE собирает статистику звонков автоматически. Наглядные отчёты снабжены интерактивными подсказками – на что влияет тот или иной показатель, как оценить его значение («плохо», «нейтрально», «хорошо») и как его улучшить.

Подсказки и удобная навигация позволяют руководителю быстро проанализировать интересующий его процесс или проблемную зону. Например, узнать общий процент пропущенных вызовов, затем сразу же определить, на каких этапах они теряются, по каким причинам и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Как подключить бизнес-аналитику

Бизнес-аналитика встроена в Виртуальную АТС MANGO OFFICE – облачный сервис для организации телефонной связи в компании любого масштаба. Виртуальная АТС подключается за один день без покупки дорогостоящего оборудования и легко настраивается через личный кабинет. Бизнес-аналитика будет готова к использованию сразу после подключения.

Виртуальная АТС MANGO OFFICE делает коммуникации простыми и прозрачными, давая руководителю объективные данные о работе сотрудников и качестве обслуживания клиентов. А с новой Бизнес-аналитикой разобраться в показателях и оценить их влияние на компанию будет гораздо проще.

Специалисты MANGO OFFICE помогают руководителям оценить коммуникации в компании, найти потенциальные проблемные зоны, которые могут приводить к потере клиентов, и дают рекомендации по их устранению. Используя эти данные и применяя бизнес-аналитику для контроля результатов изменений, руководители смогут заметно увеличить выручку за счёт повышения отдачи от продаж действующим и новым клиентам.

Более подробную информацию о продуктах MANGO OFFICE и персональную консультацию вы можете получить на сайте www.mango-office.ru и по телефону 8-800-555-55-22.