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Юрий Трутнев: в Свободном порту уже более 160 резидентов

Юрий Трутнев: в Свободном порту уже более 160 резидентов
Полпред заверил - новички проходят минимум бюрократических процедур
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsky.ru

На территорию Свободного порта Владивосток, которая охватывает не только Приморье, официально зашли ещё 38 компаний-резидентов. Теперь их общее количество превысило 160, рассказал журналистам полномочный представитель президента в ДФО, заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», с понедельника проходит его рабочая командировка, рассчитанная на несколько дней.    

31 января полпред провёл во Владивостоке заседание наблюдательного совета Свободного порта. По его итогам Юрий Трутнев заявил о 38 компаниях, чьи заявки утверждены сегодня, и сотнях новых рабочих мест.

«Общее количество резидентов перевалило уже за 160, и есть ещё заявки, которые сейчас рассматриваются, уточняются. Мне кажется, это очень хороший сигнал, потому что даже по поступившим за последний месяц заявкам – 1400 рабочих мест. Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур было минимально. Собственно, у нас только одно требование к инвестору свободного порта – он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию Свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше», - подчеркнул Трутнев.

Он считает - пока рано говорить о больших налоговых поступлениях. На первом этапе реализации проектов ТОР и начала работы режима порто-франко важен уже рост экономических показателей, создание новых конкурентных предприятий и занятость дальневосточников.

Присоединившийся к разговору губернатор Приморского края Владимир Миклушевский добавил: «Мы действительно имеем пятилетний мораторий по налогу на имущество и налогу на прибыль, но мы сразу начинаем получать НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Он сразу идёт в краевой и местный бюджеты. Также от тех проектов ТОР, которые уже заявлены, и от режима Свободного порта, мы предполагаем получение 21 тысячи рабочих мест».

За несколько дней до этого заседания  Госдума приняла в первом чтении закон об упрощённом визовом режиме в свободном порту Владивосток. Он будет действовать в Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотке и на Камчатке.


 
 
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