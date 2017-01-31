Эксперимент с расселением тигров в ДФО признали успешным

Уникальный эксперимент по искусственному расселению амурских тигров в регионах Дальнего Востока, где эти животные не водились около полувека, официально признан успешным. Об этом после церемонии празднования двадцатилетия единственного на территории Еврейской автономной области федерального заповедника «Бастак» журналистам заявил начальник управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Алексей Феоктистов. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» на протяжении нескольких лет подробно писало о нескольких попытках вернуть в дикую природу выросших в неволе полосатых хищников из реабилитационного центра Приморского края.

В мае 2014 года президент России Владимир Путин, завершая рабочую поездку в Амурскую область, побывал в заказнике регионального значения «Желундинский». Там он поучаствовал в расселении уссурийских тигров в местной тайге. Трёх молодых хищников Борю, Кузю и Илону (такие клички им дали учёные) доставили из одного из питомников Приморского края.

Примерно месяц спустя специалисты выпустили в Журавлиный заказник на юге Еврейской автономии самца Устина и самку Светлую. Однако первый зверь не прижился в новых условиях. Сперва Устин вслед за президентским тигром Кузей сбежал в Китай. Потом добрался в окрестности Хабаровска, где начал охотиться на собак. Его пришлось заново отловить. Новых попыток вернуть потенциально конфликтного хищника в естественные условия обитания охотоведы предпринимать не стали и в феврале 2015 года отправили Устина в зоопарк Ростова-на-Дону.

По-настоящему удачной стала попытка возвращения в дикую природу тигрицы по кличке Золушка. Ещё в 2013 году полуторагодовалую самку выпустили в заповеднике «Бастак» Еврейской автономной области.









Тигрица росла в неволе в реабилитационном центре для диких животных в Приморье. Её подобрали и выходили измождённым детёнышем. Однако по особой программе специалистам удалось подготовить хищницу к жизни в лесу. Золушка к новым условиям проживания в ЕАО адаптировалась довольно быстро.

В заповедник «Бастак» её выпустили именно потому, что там уже освоился забредший из соседнего Хабаровского края тигр-самец по кличке Заветный. Летом 2016 года Золушка принесла потомство — сразу двух детёнышей.





«Даже не само появление у Золушки тигрят, а факт их успешной адаптации в диких условиях позволил нам прийти к выводу, что эксперимент с расселением выращенных в неволе амурских тигров в новых местах обитания признан успешным, — отметил начальник управления по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО Алексей Феоктистов. — Я не сомневаюсь, что этот факт позволит и в дальнейшем проводить новые операции по реинтродукции тигров в дальневосточной тайге».

Судя по данным установленных в «Бастаке» фотоловушек, дети Золушки из милых пушистых комочков уже превратились в довольно крупных тигров-подростков. По размеру они уже почти не уступают матери, уже самостоятельно охотятся. До последнего времени отпрыски Золушки и Заветного обозначались кодами Т-3 и Т-4.









«Мы долгое время не могли определить пол тигрят, но после того, как мы поняли, что это всё-таки два самца, было решено дать им клички. У родителей же есть имена, это было бы несправедливо — не назвать детей», — подчеркнула заместитель директора заповедника «Бастак» по науке, кандидат биологических наук Тамара Рубцова.

Конкурс сотрудники «Бастака» объявили в декабре на официальном сайте заповедника. Жители ЕАО, других территорий ДФО, регионов России и даже из-за рубежа предложили почти полторы сотни кличек. До итогового голосования специалисты отобрали 20 вариантов. Среди них были как шуточные имена Чук и Гек, так и, видимо, навеянные актуальной повесткой дня Дональд и Владимир. Однако большинство голосов на сайте заповедника пользователи Интернета отдали кличкам Принц, Восток и Бастак. Сотрудники природоохранной структуры не скрывают, что хотели бы одного из тигрят назвать именем территории, где он появился на свет, тем более, особо охраняемая территория отметила своё двадцатилетия. Однако поддержки пользователей Сети третьему варианту не хватило.

«Котёнок Т-3 получил имя Восток, котёнок Т-4 получил имя Принц», — рассказала заместитель директора ФГБУ «Бастак» по экологическому просвещению Ирина Горобейко.

На каждого зверя экологи выписали паспорта. Не исключено, что в ближайшее время молодые хищники отправятся на поиски собственных охотничьих угодий. Государственные инспекторы «Бастака» уже отмечают, что Золушка вновь ходит по следам самца Заветного. Возможно, через некоторое время в их семействе случится новое пополнение.









Есть надежда и на пару тигров из заказника «Журавлиный». К оставшейся после бегства Устина самке Светлой присоединился выпущенный в соседнем Приамурье тигр-самец Борис. На кадрах с фотоловушек уже видно, что значительную часть времени звери проводят вместе.















