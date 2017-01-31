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Хабаровчане хотят взять "гектар" в Еврейской автономии

Хабаровчане хотят взять "гектар" в Еврейской автономии
Горожан привлекает земля рядом с их дачными участками
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Жители Хабаровска рассматривают доступные земли Приморья и Еврейской автономной области в качестве будущих участков для своих проектов. Эту тенденцию отметили участники круглого стола, посвящённого третьему этапу реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре» — он состоялся накануне в Хабаровске. В общественных слушаниях на базе Дальневосточного института управления РАНХиГС при президенте России приняли участие преподаватели и студенты академии, представители «белого дома», а также министерства по развитию Дальнего Востока. К обсуждению также присоединились главы муниципальных образований и руководители общественных организаций.

«Много хабаровчан интересуются землёй в ЕАО, в частности в Смидовичском районе, где у них находятся дачи. Хабаровчане хотят получить землю в Хасанском, Шкотовском или Надеждинском районах Приморья, у моря. Мы ожидаем увеличение перекрёстных заявок внутри округа, и конечно, обращений из центральной части России», — сообщил директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока в Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

Он отметил, что на первых двух этапах реализации закона жители региона подали свыше 30 тысяч заявок. Однако с 1 февраля ожидается значительное увеличение обращений граждан, причём не только из западных регионов России, но и из других субъектов ДФО.

Участники встречи также обсудили меры поддержки, на которые могут рассчитывать получатели «дальневосточного гектара». На данный момент агентство по развитию человеческого капитала разработало 30 типовых решений по использованию земельных участков, среди них — тепличные хозяйства, автомойки, лесопилка, фермерские хозяйства.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, основные цели, с которыми люди берут земельные участки — индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство и рекреация. Поступают и коллективные заявки, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Глава Хабаровского района Денис Удод отметил, что главы муниципальных образований должны учитывать в своей работе подобные заявки, а в дальнейшем принимать это во внимание при разработке планов развития территорий.

По мнению федеральных чиновников, закон о бесплатном гектаре земли в ближайшее время благоприятным образом скажется на демографической обстановке на Дальнем Востоке. Возможностью получить участок земли и воспользоваться сопутствующими мерами господдержки заинтересовались миллионы граждан России. Такое мнение выразил глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, комментируя РИА «Восток-Медиа» данные о снижении численности населения Хабаровского края. Как сообщало агентство, количество жителей региона за год уменьшилось на 320 человек. В ведомствах, которые отвечают за развитие федерального округа, отметили: масштабы оттока людей за прошедший год значительно сократились.

 
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